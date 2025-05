Sinner: “Non ho paura di andare in campo, felice di tornare”

agenzia

Il n.1, "Ho sentito pochissimi colleghi"

ROMA, 05 MAG – “Ho parlato con alcuni giocatori ed è andato tutto bene, è una strana sensazione ricominciare ma è bello. Non ho paura di andare in campo, sono solo felice di essere qua”. Lo ha detto Jannik Sinner, n.1 ATP, durante la conferenza stampa agli Internazionali. “Il tennis è talmente individuale, non c’è squadra, che ognuno ha le sue cose da gestire e alla fine non mi sono sentito quasi con nessuno – ha aggiunto parlando dei tre mesi di squalifica -. Mi sono sentito un po’ con Jack Draper, che siamo ottimi amici, anche con Sonego. Non ci sono state video chiamate con i giocatori, ma andrà tutto bene. Con il tempo passa tutto”.

