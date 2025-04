Sinner, “Numero 1? Non ho guardato molto tennis in questi mesi”

agenzia

"Alcaraz e Zverev favoriti sulla terra, io provo a colmare gap"

ROMA, 05 APR – “Non ho guardato tennis in questi mesi, quasi nulla: non posso controllarlo…”. Jannik Sinner, nell’intervista esclusiva a Sky Sport a un mese dal suo rientro in campo dopo la sospensione per il caso Clostebol, é ancora numero 1 al mondo. “D’accordo, rientrare da numero 1, o 2 o 3, può essere importante. Non so cosa sia successo ad Alcaraz o Zverev in questi mesi: ogni partita é difficile, e non puoi mai sapere se c’é qualcosa fuori dal campo che ti condiziona… Ora comincia la stagione della terra rossa, lì Carlos é favorito. E anche Sasha é forte, poteva diventare numero 1 l’anno scorso al Roland Garros”. Poco tennis visto, ma molto preparato, nei due mesi di stop finora. La pausa “é stata una bella occasione per migliorare lì dove faticavo, sulle superfici per me più faticose. Ogni giorno mi sento meglio – la conclusione di Sinner – dal punto di vista fisico e mentale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA