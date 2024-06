Sinner premiato a Monte Carlo, Gaudenzi consegna il trofeo Atp

agenzia

L'azzurro n.1: 'Felice del primato, punto a migliorare sempre'

ROMA, 10 GIU – Primo giorno ufficiale da n.1 e l’Atp celebra Jannik Sinner. Al Monte Carlo country club, dopo la ratifica della nuova classifica mondiale del tennis, il presidente del massimo circuito Andrea Gaudenzi ha infatti consegnato il trofeo all’azzurro, il 29/o leader mondiale, il primo italiano in vetta. “Era uno degli obiettivi per me e per la mia squadra quest’anno. Quello più importante è sempre migliorare come giocatore e come persona – le parole di Sinner all’Atp -, circondandomi di grandi persone. Penso di poter essere molto felice e soddisfatto di quello che sto facendo. “Nell’ultimo periodo ho giocato davvero un buon tennis. Sono molto felice di essere in questa posizione”. “L’ascesa di Jannik al numero 1 del mondo è stata a dir poco straordinaria – le parole di Gaudenzi -. Questo è il risultato più impegnativo e impressionante del nostro sport, che richiede immensa dedizione, determinazione e fiducia in se stessi. Ciò si riflette nell’elenco esclusivo dei grandi del tennis che hanno occupato il primo posto, con Jannik che è diventato solo il 29esimo giocatore a raggiungere la posizione numero 1 in oltre 50 anni di storia. Jannik può essere immensamente orgoglioso di quanto ha realizzato. A nome dell’ATP, siamo entusiasti di unirci ai suoi numerosi fan nel celebrare questo momento. A soli 22 anni, ha una strada incredibile davanti a sé. Sarà affascinante vedere il suo viaggio andare avanti”.

