Sinner prepara il rientro ‘sto bene, ci vediamo a Roma’

agenzia

Il n.1 del tennis fa scattare il count down: 'Non manca tanto'

ROMA, 04 APR – “Ho fatto tante cose diverse, ho passato molto tempo con la mia famiglia, sono andato sui go kart e in bici con i miei amici”. A un mese dal ritorno in campo, conclusa la sospensione dopo il patteggiamento con la Wada per il caso clostebol, Jannik Sinner presente a un evento promozionale ha parlato ai microfoni di Sky, in una intervista in onda da domani. Il n.1 del tennis mondiale ha attivato il conto alla rovescia che lo porta agli Internazionali di Roma, torneo che segnerà il ritorno ufficiale in campo. “Always by your side” la scritta sul manico della racchetta interamente di caffè, sponsor dell’evento a cui Sinner ha partecipato. “Ragazzi non manca così tanto, quindi piano piano, giorno dopo giorno speriamo di prepararci bene e ci vediamo a Roma. Ciao”.

