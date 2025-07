Sinner primo italiano a vincere Wimbledon, battuto Alcaraz

agenzia

Il n.1 del mondo supera lo spagnolo in quattro set

ROMA, 13 LUG – Storico Jannik Sinner: il n.1 del tennis mondiale e’ il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon. Nella finale ha battuto Carlos Alcaraz, n.2, in quattro set col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 . Sinner, che con la vittoria di oggi aumenta il suo vantagigo in testa al ranking Atp, e’ al suo quarto successo in un torneo Slam, dopo i due agli Australian Open (2024 e 2025) e quello agli Us Open (2024).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA