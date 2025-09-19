Sinner, pronto a qualche cambiamento per diventare più forte

agenzia

'Ho staccato dopo Us Open, ora obiettivo Finals di Torino'

ROMA, 19 SET – “Sono pronto a qualche cambianento per diventare un giocatore piu’ forte e migliore di quello che sono”. Lo dice Jannik Sinner, che si prepara al ritorno in campo dopo la finale persa agli Us Open contro Alcaraz, che ha significato anche lo scivolamento al numero 2 del ranking Atp. “Ora parto per Pechino – ha detto a Sky, in occasione del lancio ufficiale della sua Fondazione – Ci sono ancora tanti tornei importanti per me, però mi sento pronto fisicamente. Mi sento bene, dopo lo US Open ho staccato un po’ la testa e quindi ora mi sento pronto per ripartire, pronto per fare qualche cambiamento e diventare un giocatore ancora migliore”. “Ovviamente so anche il supporto che ho dall’Italia e, visto che i grandi Slam sono già finiti, l’obiettivo saranno le Finals di Torino – ha aggiunto Sinner – Voglio giocare bene in quel torneo e poi vediamo come vanno le cose. Sono super contento di tornare di nuovo in campo perché è lì che mi sento vivo e mi sento al sicuro. Quindi non vedo l’ora”.

