Sinner rientra ad Halle, ‘tanto relax dopo finale Parigi’

"Match incredibile, mai giocato così sul rosso. Perdere capita"

ROMA, 14 GIU – Dopo la storica finale del Roland Garros, Jannik Sinner torna in campo per la prima tappa della stagione sull’erba. Ad Halle, in Germania, il n.1 al mondo difenderà il titolo conquistato lo scorso anno nel torneo Atp 500 che vedrà in campo anche Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Sinner, che farà il suo esordio contro un qualificato, ma sarà in campo nel doppio in coppia con Sonego, ha parlato un po’ di sè in un’intervista a Sky Sport, raccontando di come si è rilassato dopo la domenica bestiale di Parigi. “Ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari, con la gente che mi vuole bene e con cui sono tranquillo – ha affermato Sinner -. Mi sono rilassato con momenti semplici, giocando a ping pong e facendo una grigliata in famiglia. La normalità è quello che mi serve per recuperare”. Quanto al match perso con Carlos Alcaraz, l’ha definita “una partita incredibile e di altissimo livello. Non è finita come volevamo, ma succede”. “È successo anche ai migliori al mondo vivere dei momenti così, ma dipende come ognuno reagisce e anche da che prospettiva la si guarda – ha proseguito -, se i match point mancati o una partita dove ho raggiunto un livello che non avevo mai raggiunto sulla terra battuta. Mentalmente sono stato sul pezzo per cinque ore e mezza e non mi sono lamentato di niente”.

