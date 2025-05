Sinner ringrazia Parigi per ‘tifo equo’ e omaggia Gasquet

agenzia

Francese all'ultimo match: 'congratulazioni per la tua carriera'

PARIGI, 29 MAG – Soddisfatto per la vittoria, Jannik Sinner, nell’intervista a caldo, ha ringraziato il pubblico parigino per “il tifo equo durante il match” ed omaggiato l’avversario Richard Gasquet, alla sua ultima partita. “Con Richard abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo, anche se apparteniamo a generazioni diverse – le parole di Sinner – Questo è il tuo momento, per me è difficile parlare. Congratulazioni per la tua incredibile carriera, congratulazioni alla tua famiglia e il tuo team. Tutti si ricorderanno di te dopo il ritiro, congratulazioni per la carriera, ma soprattutto per la persona che sei. Ti auguro il meglio per il resto della tua vita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA