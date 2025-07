Sinner rinuncia a Toronto, anche Djokovic salta il 1000 canadese

agenzia

ROMA, 20 LUG – Jannik Sinner non prenderà parte al Master 1000 di Toronto. Il n.1 del tennis mondiale, fresco vincitore a Wimbledon, si è cancellato dal torneo canadese in programma dal 27 luglio al 7 agosto presso il Sobeys Stadium. Dalla lista degli iscritti, così come hanno fatto sapere gli organizzatori, non compare più nemmeno Novak Djokovic. Anche il numero 1 britannico, Jack Draper, si è ritirato dal tabellone, lui per un infortunio al braccio. Al momento Carlos Alcaraz e l’ex campione Alexander Zverev saranno le prime due teste di serie a Toronto. Tra i protagonisti attesi Taylor Fritz, Lorenzo Musetti, Holger Rune e le due stelle di casa Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Sinner è il primo e finora unico italiano nell’albo d’oro del Master di Toronto: si è imposto nel 2023. Djokovic ha invece vinto quattro volte considerando tutte le edizioni giocate sia a Montreal che a Toronto.

