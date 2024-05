Sinner ‘Roma speciale, spero di giocarci altri 15 anni’

agenzia

Tennista azzurro: 'Appuntamento clou: fa male ma va accettato'

ROMA, 05 MAG – “Prima del torneo di Madrid stavo meglio, c’erano dei giorni in cui ho sentito più dolore e altri meno, sapevo che c’era qualcosa che non andava. Con la risonanza abbiamo visto che non ero al 100%, abbiamo deciso di ritirarci da Madrid e, dopo altri esami, abbiamo preso questa decisione non semplice perché per me Roma è il torneo più speciale dell’anno. Fa male, non solo a me, ma bisogna accettarlo. Ho 22 anni, speriamo di giocare per altri 10 o 15 anni qui”. Così Jannik Sinner, numero 2 nella classifica Atp, parla delle sue condizioni che lo hanno portato al forfait agli Internazionali di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA