Sinner sbarca a Pechino, accoglienza da star per l’azzurro

agenzia

Il n.2 del tennis in Cina, c'è il nuovo fisioterapista Resnicoff

ROMA, 20 SET – Tifo da stadio per Jannik Sinner a Pechino. Il n.2 del tennis mondiale è stato accolto come una star al suo arrivo all’aeroporto cinese: regali e richieste di autografi e foto da parte dei tanti tifosi che lo attendevano nello scalo della capitale asiatica dove l’azzurro prenderà parte all’ATP 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. Torneo che segna il ritorno in campo di Sinner dopo la sconfitta nella finale degli Us Open e l’addio al trono mondiale. Con Sinner all’arrivo, insieme al manager-amico Alex Vittur, c’era anche il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff, che – anche se manca ancora l’ufficialità – dovrebbe completare lo staff del tennista.

