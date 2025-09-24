Sinner, ‘serve tempo per mettere le cose al posto giusto’

agenzia

Il n.2 tennis: 'Lavoriamo duramente e in modo molto equilibrato'

PECHINO, 24 SET – “Ci serve sicuramente un po’ di tempo per mettere tutte le cose al posto giusto, però stiamo lavorando molto duramente, in modo giusto e molto equilibrato”. E’ quanto ha detto Jannik Sinner, parlando in conferenza stampa a Pechino alla vigilia dell’Open500 dove affronterà Marin Cilic. “Non devo e non voglio dimenticare la mia identità che è fondamentale per essere un giocatore forte. Però, come ho già detto, devo mettere qualcosina dentro e poi vediamo cosa posso fare in questi due tornei”, tra Pechino e Shanghai. Sinner torna in campo dopo la sconfitta di inizio mese agli Us Open ad opera del numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz.

