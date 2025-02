Sinner sportivo dell’anno, Laureus Academy ritira la nomination

agenzia

'Stop di tre mesi lo rende ineleggibile, li abbiamo informati'

ROMA, 27 FEB – La Laureus Academy ritira la nomination a Jannik Sinner come migliore sportivo dell’anno. Il presidente dell’associazione che assegna gli ‘Oscar’ dello sport, Sean Fitzpatrick, ha fatto sapere in una nota ufficiale che “a seguito delle discussioni della Laureus Academy è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata. Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e, pur notando le circostanze attenuanti, riteniamo che lo stop di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e la sua squadra sono stati informati”. I candidati al riconoscimento per il 2025, selezionati da una giuria di oltre 1.300 importanti media sportivi di tutto il mondo nel dicembre 2024, saranno annunciati a Madrid il 3 marzo.

