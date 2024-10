Sinner ‘stagione ottima, e in un momento delicato’

agenzia

'Ogni partita un segnale importante, con Alcaraz test super'

PECHINO, 01 OTT – “La stagione è ottima. Domani c’è un’altra finale ed è un giorno importante. Non dico che c’è ancora una stagione lunga ma ci sono ancora tornei importanti come Shanghai, Parigi, Torino”. Jannik Sinner fa un bilancio positivo del 2024, alla vigilia della sua settima finale stagionale con l’Atp 500 di Pechino che lo vedrà impegnato con lo spagnolo Carlos Alcaraz. “Sono molto contento e so che si tratta di un momento molto delicato. E per me ogni partita è un importante segnale. La cosa più importante è domani che è un importante test per vedere come sto e come sono messo” ha aggiunto il tennista azzurro in conferenza stampa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA