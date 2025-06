Sinner “Stasera non dormirò bene, ma ho dato il massimo”

agenzia

"Complimenti ad Alcaraz. Mesi fa avrei firmato per essere qui"

ROMA, 08 GIU – “Ringrazio il mio team per avermi messo nella condizione di giocare una partita del genere. Abbiamo dato il massimo in tutto. Pochi mesi fa avremmo firmato per stare qui. E’ stato un torneo straordinario, anche se è molto difficile ora. Non dormirò molto bene questa sera ma va bene così”. Così Jannik Sinner al termine della finale persa al Roland Garros. “Complimenti Carlos – ha aggiunto – è stata un’altra prestazione eccezionale. Complimenti a te e al tuo team. Ve lo meritate. E’ più facile giocare che parlare”.

