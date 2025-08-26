Sinner, ‘taglio come Alcaraz? Capelli corti non mi stanno bene’

agenzia

'Forse sarebbe più comodo. Lui bene così e con capelli lunghi'

NEW YORK, 26 AGO – “Non mi stanno bene i capelli corti. Forse sarebbe però più comodo. Ognuno è diverso. Lui sta bene sia così sia con i capelli più lungo”. Lo ha detto Jannik Sinner nel corso della conferenza stampa seguita alla vittoria contro il ceco Vit Kopriva rispondendo gli chiedeva se un giorno i tifosi lo avrebbero visto con un taglio simile a quello sfoggiato dall’avversario Carlos Alcaraz.

