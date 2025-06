Sinner ‘tennis italiano momento storico,ha giocatori fortissimi’

agenzia

'Musetti mi piace tantissimo. Sono il suo primo tifoso'

PARIGI, 03 GIU – ”E’ molto bello far parte di questo pezzo di storia. Credo che l’Italia si meriti dei giocatori fortissimi che ora abbiamo. Non c’è più da nascondersi”: lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi dopo la vittoria contro Rublev al Roland Garros. L’azzurro ha anche dichiarato che l’odierna vittoria, nel giorno della Festa della Repubblica italiana, è una cosa che “fa piacere”. Lorenzo Musetti? “E’ un giocatore fortissimo. Attualmente è il numero sette al mondo, per lui il prossimo step sarà i primi cinque – dice Sinner -. Io sono il suo primo tifoso, perché mi piace tantissimo il suo gioco. Ieri ho guardato la sua partita, ha giocato un tennis incredibile, totalmente diverso dal mio e forse il suo tennis è anche più bello da vedere rispetto al mio. E’ bellissimo per il tennis italiano. Ci sono tanti italiani dietro e come ho sempre detto più ce ne sono e meglio è”. Una finale di Parigi Musetti-Sinner sarebbe un sogno? ”Andiamoci piano ragazzi – ha ribattuto Sinner – qui può succedere di tutto, le cose possono cambiare in un attimo. Non diamo nulla di scontato. Intanto siamo contenti di avere due italiani ai quarti di finale. Domani c’è da fare il tifo per Lorenzo e dopodomani gioco io, vediamo”.

