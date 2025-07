Sinner, torna il preparatore Ferrara dopo caso Clostebol

agenzia

Allontanato un anno fa: 'ha ruolo importante nella mia crescita'

ROMA, 23 LUG – Jannik Sinner ha riconfermato Umberto Ferrara come suo preparatore atletico: lo annuncia lo staff del n.1 del mondo. Ferrara era stato allontanato ad agosto dello scorso anno, a seguito del caso Clostebol. “La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell’ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli US Open”, sottolinea il team di Sinner. “Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA