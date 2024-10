Sinner “una vittoria speciale, Nole è una leggenda”

agenzia

L'azzurro "sempre dura con lui, una sfida davvero difficile"

ROMA, 13 OTT – “E’ stata una delle sfide più difficili e visto l’avversario è una vittoria speciale. Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui”. Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Novak Djokovic nel Masters 1000 di Shanghai, cui hanno assistito in tribuna anche Roger Federer e Carlos Alcaraz. “Lui ha servito alla grande nel primo set ma io ho tenuto e sapevo di avere le armi per potermi battere fino alla fine – ha aggiunto l’italiano -. Il segreto per battere Djokovic? Niente, solo sono stato capace di sfruttare meglio le poche chance che mi ha dato”.

