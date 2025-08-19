Sinner: Us Open ufficializza, niente doppio misto per il n.1

agenzia

Dopo malessere a Cincinnati italiano rinuncia

ROMA, 19 AGO – Ora e’ ufficiale: Jannik Sinner non fara’ il doppio misto degli Us Open, con Katerina Siniakova. Dopo il malessere che lo ha costretto al ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, il n.1 del mondo aveva parlato di due giorni di riposo per recuperare in vista dello Slam americano, ma ancora stamattina lo staff di Sinner non aveva definitivamente sciolto la riserva sulla partecipazione alla nuova formula reintrodotta a Flushing Meadow. Ora, gli Us Open hanno definitivamente tolto la coppia Sinner-Siniakova dal tabellone del doppio misto, dove avrebbe dovuto affrontare la coppia Zverev-Bencic, sostituendola con il duo americano Collins-Harrison. Anche Jasmine Paolini ha rinunciato dopo essersi qualificata alla finale di Cincinnati, persa con Iga Swiatek, e al suo posto al fianco di Lorenzo Musetti ci sarà l’americana Caty Mc Nally.

