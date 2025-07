Sinner, vicenda doping? Wimbledon è ancora più speciale

agenzia

Lui e Swiatek vincitori dopo squalifica, polemica in Inghilterra

ROMA, 14 LUG – “Io e Iga ne abbiamo parlato ieri, e in un certo senso abbiamo festeggiato ancora di più”: il giorno dopo il trionfo a Wimbledon Jannik Sinner non si è sottratto alla domanda chi gli ha chiesto – a seguito di un post polemico di Nick Kyrgios sulla sua positività al Clostebol costatagli una sospensione di tre mesi da parte dell’agenzia anti-doping Wada – se non temesse che la sua vittoria a Londra danneggiasse l’immagine del tennis. Al contrario – è stato il pensiero del n.1 al mondo – il caso doping che ha investito lui, e anche la vincitrice del torneo femminile, la polacca Iga Światek, ha reso entrambi i successi “molto speciali”.

