Siracusa, chiarimento Turati-Ricci

Calcio

Tecnico e presidente sulle difficoltà di mercato del momento oggi a colloquio

Il lungo colloquio (come testimonia la foto tratta dal web che immortala i due protagonisti) e il chiarimento. Alessandro Ricci e Marco Turati sembrano aver trovato nuovamente un punto d’incontro dopo che le parti fino a stamani erano apparse distanti: presidente e allenatore del Siracusa avrebbero chiarito alcune divergenze sorte dalle difficoltà di mercato degli aretusei in questa fase, per stessa ammissione del massimo dirigente nel pregara di Foggia in Coppa Italia.