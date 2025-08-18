Calcio
Siracusa, chiarimento Turati-Ricci
Tecnico e presidente sulle difficoltà di mercato del momento oggi a colloquio
Il lungo colloquio (come testimonia la foto tratta dal web che immortala i due protagonisti) e il chiarimento. Alessandro Ricci e Marco Turati sembrano aver trovato nuovamente un punto d’incontro dopo che le parti fino a stamani erano apparse distanti: presidente e allenatore del Siracusa avrebbero chiarito alcune divergenze sorte dalle difficoltà di mercato degli aretusei in questa fase, per stessa ammissione del massimo dirigente nel pregara di Foggia in Coppa Italia.
Stesso discorso per il direttore sportivo Antonello Laneri, assente per motivi familiari ma prossimo a un chiarimento con lo stesso Ricci che a giorni si è detto possibilista sullo sblocco della situazione in chiave mercato.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA