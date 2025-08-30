Siracusa, domani esordio casalingo col Monopoli

Calcio Serie C

Il tecnico ha parlato alla vigilia del match del "Nicola De Simone"

Domani alle 21 al De Simone il Siracusa esordisce in casa contro il Monopoli. Il tecnico Marco Turati si mostra fiducioso dopo una settimana importante, con il recupero di diversi giocatori e nuovi innesti che hanno migliorato la preparazione. La gara con la Salernitana ha aumentato autostima e consapevolezza della squadra, con giovani pronti a dare il loro contributo. Tra i protagonisti spicca Contini, versatile e già integrato, e Nicola Valente, tornato con entusiasmo (ma utilizzabile da lunedì). Turati sottolinea una difesa alta e aggressiva, soluzione efficace finora. Il Monopoli, terzo lo scorso anno, è avversario temibile, con un gruppo consolidato e ambizioni di vertice. Il tecnico punta anche sulla crescita di Morreale e rassicura sulle condizioni di Molina, infortunato ma senza necessità di intervento. La società lavora per completare la rosa e mettere tutti in condizione di competere al meglio. Un esordio chiave per testare le ambizioni stagionali.

