Siracusa eliminato al primo turno di Coppa Italia: il Foggia si impone 2-1 allo Zaccheria

Calcio

Contini nella ripresa riapre il match ma non basta agli aretusei

Si è conclusa con una sconfitta la corsa del Siracusa (nella foto di Simona Amato la squadra scesa in campo stasera) nel primo turno di Coppa Italia. Al “Pino Zaccheria” di Foggia, i padroni di casa si sono imposti per 2-1 in una partita combattuta ma condizionata dalle numerose assenze da entrambe le parti.

Il tecnico siracusano Marco Turati, assente per un virus intestinale, non ha potuto guidare la squadra dal settore tecnico. Nonostante ciò, il Siracusa ha mostrato una buona verve soprattutto nella prima frazione di gioco, creando alcune occasioni interessanti con Di Paolo e Candiano. L’avvio equilibrato ha visto i biancazzurri sfruttare momenti di azione per mettere in difficoltà i pugliesi.

Nella ripresa è arrivata la rete di Contini che ha accorciato le distanze e riacceso le speranze di rimonta. Il Siracusa ha spinto con determinazione alla ricerca del pareggio, ma non è riuscito a trovare il gol che avrebbe prolungato la sfida. Il Foggia, nonostante un organico in gran parte rimaneggiato come quello aretuseo, ha gestito la situazione portando a casa la vittoria e il passaggio al turno successivo.

Ora l’attenzione del Siracusa si sposta completamente sul campionato. Da lunedì la società e lo staff tecnico lavoreranno per completare una rosa che attualmente necessita ancora di almeno 7-8 innesti, fondamentali per affrontare con maggior competitività la stagione alle porte.