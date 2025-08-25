Siracusa ko a testa altissima a Salerno

calcio serie c

Che esordio per il classe 2008 Morreale ma tutta la squadra ha dimostrato carattere

Siracusa a testa altissima a Salerno. Con soli quindici giocatori a referto la squadra di Marco Turati perde contro la Salernitana solo su rigore, chiamato al check e realizzato da Knezovic. Ma a strappare gli applausi a fine partita sono stati gli azzurri, anche dagli addetti ai lavori locali.

Perché anche in dieci nel finale, per l’espulsione di Limonelli, è stato il Siracusa a sfiorare la rete. Adesso inizierà un nuovo campionato per Candiano e compagni, con gli innesti annunciati nel pomeriggio (Capanni e Zanini) più il resto degli indisponibili che rientreranno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA