Siracusa ko, decide l’ex Mazzocchi

Calcio Serie C

Al "De Simone" passa il Cosenza

Il classico gol dell’ex condanna il Siracusa alla sesta sconfitta in sette gare. Nel primo tempo, Simone Mazzocchi regala i tre punti al Cosenza, che non vinceva in Sicilia dal lontano 1981. La partita è stata equilibrata: nella prima frazione i silani hanno attaccato di più, sfiorando anche la seconda rete, mentre nella ripresa il Siracusa ha profuso tutte le sue energie, andando vicino al pareggio con Parigini e Valente, senza però trovare il guizzo vincente. Una gara combattuta, ma alla fine a sorridere sono stati gli ospiti grazie alla rete decisiva dell’ex.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA