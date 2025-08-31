Siracusa sconfitto ma fra gli applausi del “De Simone”

Calcio Serie C

Capanni aveva sbloccato il match ma ancora un penalty come a Salerno beffa gli aretusei

Un rigore a 15 minuti dalla fine ha deciso la sfida tra Siracusa e Monopoli, spezzando un equilibrio durato per tutta la partita. Nonostante la sconfitta, il Siracusa ha offerto una prestazione convincente, tenendo testa a un Monopoli solido e ben organizzato. La gara è stata vivace e combattuta, con occasioni da entrambe le parti e un ritmo elevato. Il vantaggio iniziale del Siracusa realizzato da Capanni è stato subito pareggiato da Fall, protagonista di una buona prova, ma un errore dello stesso Falla nella ripresa ha concesso il rigore decisivo a Longo, trasformato con freddezza. Nonostante il colpo subito, la squadra di Turati ha lottato fino alla fine, ricevendo il plauso del pubblico per l’impegno e la qualità mostrata in campo.

