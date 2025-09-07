Siracusa, terza sconfitta consecutiva: il Cerignola passa 3-1

Calcio

Pacciardi aveva firmato il momentaneo vantaggio in avvio di ripresa, poi il crollo

Non basta il gol di Pacciardi in avvio di ripresa per evitare la terza sconfitta consecutiva in campionato per il Siracusa di Marco Turati. La squadra aretusea, pur mostrando per almeno un’ora un buon calcio e momenti di dominio territoriale, paga un atteggiamento difensivo troppo spavaldo che ha permesso al Cerignola di ribaltare la partita con tre reti in mezz’ora.

Il match si è acceso nella seconda frazione, quando il Cerignola ha trovato il primo gol, dando il via a una serie di azioni che hanno messo in grande difficoltà la retroguardia siracusana. Cuppone, protagonista con una doppietta, ha sfiorato anche la quarta rete colpendo una traversa, mentre Emmausso ha firmato il momentaneo 2-1, alimentando la speranza di una rimonta.

Nonostante la buona volontà e la capacità di proporre gioco, il Siracusa ha mostrato evidenti lacune difensive che hanno compromesso il risultato finale. Il 3-1 sancito dal Cerignola è un campanello d’allarme per Candiano e compagni, chiamati ora a rimboccarsi le maniche e a correggere gli errori per invertire la rotta in questo difficile avvio di stagione.