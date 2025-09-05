Siracusa, Turati: “A Cerignola faremo la nostra gara”

Calcio

Il tecnico ha parlato poco prima della partenza della squadra per la Puglia

Il Siracusa si prepara ad affrontare l’Audace Cerignola con grande impegno e attenzione. Il tecnico Marco Turati è fiducioso nonostante le due sconfitte iniziali, sottolineando che la squadra ha mostrato prestazioni importanti e che i calciatori hanno dato il massimo. Turati evidenzia che il problema principale è la mancanza di prontezza di alcuni giocatori a causa del mercato in ritardo, ma si dice sicuro che la squadra possa raggiungere il top della condizione dopo il turno infrasettimanale.

Punti chiave delle dichiarazioni di Marco Turati:

Impegno e attenzione: Turati sottolinea l’importanza di dare il 110% contro una squadra solida come il Cerignola.

Condizione fisica: La squadra ha lavorato per migliorare la condizione fisica, fondamentale per raggiungere il successo.

Nuovi acquisti: Frisenna, Parigini e Cancellieri si sono aggregati alla squadra, ma Turati riconosce che ci vorrà tempo per farli allineare con gli altri giocatori.

Obiettivi: Turati non si accontenta di un pareggio e spera che la squadra possa raggiungere risultati positivi grazie alla sua fisionomia e allo spirito di squadra.