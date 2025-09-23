Siracusa, Turati suona la carica in vista del Potenza

Calcio

Domani alle 18,30 turno infrasettimanale in Serie C contro il Potenza

Alla vigilia della partita contro il Potenza (domani alle 18,30 al “De Simone”), Marco Turati tecnico del Siracusa, ha sottolineato l’importanza di valutare le condizioni dei calciatori a 360 gradi, evidenziando i progressi della squadra nonostante gli impegni ravvicinati che potrebbero portare a qualche rotazione.

Il tecnico ha ribadito che il lavoro resta il fattore principale e che nessuno regalerà nulla: «Siamo in fase di costruzione e dobbiamo parlare del Siracusa come collettivo, non dei singoli o del mister. Chi è in condizione deve dare il massimo per tutta la gara».

Turati ha spiegato di aver voluto togliere Guadagni in precedenza a causa di giorni difficili, e ha ammesso che l’errore con Frisenna è stato un lusso che la squadra non può permettersi. Nonostante la sfortuna e la mancanza di qualche giorno in più per preparare la gara, il tecnico è fiducioso: «La squadra sta lavorando bene e arriveremo pronti».

Riguardo alla recente partita a Crotone, Turati ha evidenziato la buona prestazione della giovane linea difensiva, composta da ragazzi del 2006 e 2004, che hanno retto contro uno dei migliori attacchi della Serie C. Pur riconoscendo qualche inevitabile sbavatura, ha sottolineato l’atteggiamento positivo e la disponibilità di alternative, anche se non ancora al massimo a causa di infortuni.

Infine, Turati ha elogiato lo spirito della squadra, che ha sempre mostrato grande determinazione contro avversari di alto livello, e ha espresso ottimismo per il futuro: «Ci sarà la scintilla e quando arriverà ci divertiremo».

