Sirene Barcellona per Szczesny, ‘irrispettoso’ non consideralo”

agenzia

Diario Sport, l'ex Juve alle visite mediche già domani

ROMA, 25 SET – “Sarebbe irrispettoso se non considerassi questa opportunità”. Raggiunto da Diario Sport a Marbella dove si trova in vacanza, Wojciech Szczesny ha risposto così alle voci che lo danno vicinissimo a sostituire l’infortunato Ter Stegen tra i pali del Barcellona. Secondo il giornale, il portiere polacco – che solo un mese fa aveva annunciato il ritiro – ha già risposto di ‘sì’ al club catalano. “Rispetto molto la storia del Barça, é uno dei migliori club del mondo – ha detto il 34enne ex Juventus – Capisco la difficile situazione che si è creata dopo l’infortunio di Ter Stegen e penso che sarebbe irrispettoso da parte mia non prendere in considerazione questa opzione”. Tutto lascia quindi pensare che nei prossimi giorni il portiere si unirà alla squadra di Hansi Flick. Secondo il giornalista polacco Tomasz Wlodarczyk, citato da Sport, Szczesny sarà un giocatore del Barcellona entro domani, dopo aver superato gli esami medici che daranno il via libera all’operazione.

