Lo spagnolo si è imposto in due set per 6-4 6-2

ROMA, 16 OTT – Carlos Alcaraz ha battuto Holger Rune per 6-4 6-2 al Six Kings Slam di Riad e si è qualificato per la semifinale. Affronterà Rafa Nadal, che ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica dopo la Coppa Davis di Malaga.

