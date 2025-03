Skicross: Deromedis terzo a Idre, la coppa del mondo va a Howden

agenzia

Il trentino manca sorpasso decisivo all'ultima gara stagionale

ROMA, 30 MAR – Il canadese Reece Howden ha privato Simone Deromedis della vittoria nella classifica generale della Coppa del mondo di skicross maschile. L’americano, alla terza sfera di cristallo in carriera, si è presentato alla tappa conclusiva di Idre con un vantaggio di 35 punti sull’azzurro e dopo aver superato senza affanno le batterie si è imposto nella big final che gli ha consegnato il settimo successo della stagione e anche la coppa. Per superare Howden, Deromedis recuperargli 33 punti nell’ultima prova, ma il canadese si è dimostrato più forte e il trentino ha chiuso al terzo posto la finale, preceduto anche dal francese Youri Duplessis Kergomard, pur mettendo in pista tutte le energie che gli rimanevano dopo la caduta nella precedente trasferta. La classifica finale vede Howden a 1038 punti contro i 965 dell’azzurro, che in stagione è salito ben dieci volte sul podio, con tre vittorie, quattro secondi e tre terzi posti. In campo femminile la vittoria è andata alla svizzera Fannys Smith, che ha festeggiato così il trionfo nella graduatoria generale. Alle sue spalle la canadese Courtney Hoffos e l’altra elvetiva Talina Gantenbein. Sesta posizione per Jole Galli, che le vale la quarta posizione finale con cinque podi (di cui due vittorie) alle spalle della stessa Smith, della tedesca Daniela Maier e della canadese India Sherret.

