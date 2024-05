Sky casa di Euro 2024, tutte 51 gare live di cui 20 esclusive

agenzia

Dirette per 200 ore e Caressa-Bergomi telecronisti per l'Italia

MILANO, 28 MAG – Tutte le 51 gare in diretta e oltre 200 ore live: Sky sarà la casa di Euro 2024, che sarà l’evento clou dell’estate per la pay-tv. Su Sky infatti andranno in diretta tutte le gare del torneo (di cui 20 in esclusiva assoluta) che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, con diretta streaming su NOW e in mobilità su Sky GO e anche in 4K. Sky permetterà agli appassionati in particolare di vivere ogni giorno al fianco della Nazionale Azzurra, seguendo minuto per minuto l’avventura della squadra di Spalletti. In particolare, Sky potrà contare su tre studi (uno a Milano, uno a Berlino e uno allo stadio in occasione delle gare dell’Italia), con copertura totale e costante oltre ad analisi e commenti pre e post partita. Protagonisti in cabina di commento per le sfide dell’Italia sarà la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa del Mondiale 2006.. Gli altri assi del racconto sono rappresentati da mister Fabio Capello e Alessandro Costacurta, oltre a Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, insieme al ritorno di Alessandro Del Piero, campione del mondo 2006 proprio in Germania, mentre la padrona di casa sarà Federica Masolin, che condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. A seguito della nazionale ci sarà la presenza fissa di tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport. Nella giornata tipo, così, la diretta di Sky Sport inizierà alle 10 con Sky Sport 24 e proseguirà fino a oltre la mezzanotte con una programmazione dedicata, oltre alle partite, con rubriche e approfondimenti, fino a Calciomercato – L’Originale che concluderà la giornata.

