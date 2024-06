Sky UK, Dan Friedkin in corsa per acquistare l’Everton

agenzia

Il proprietario Roma si fa avanti per i 'Toffees'. Anche Textor

ROMA, 08 GIU – Il proprietario della Roma Dan Friedkin, il cui patrimonio personale viene stimato in 6,1 milioni di dollari è l’ultimo candidato in ordine di tempo all’acquisto dell’Everton, squadra che in questa stagione ha chiuso al 15/o posto in Premier League. Lo riferisce Sky Sports UK, precisando che l’attuale proprietario (al 94.1%) dei ‘Toffess’ Farhad Moshiri, che è intenzionato a cedere la società, ora è libero di trattare con chiunque visto che è venuto meno l’accordo di massima, poi non tramutatosi in fatti concreti, con il fondo 777 Partners’ che già possiede il Genoa e il Vasco da Gama. Così ora si è fatto avanti Friedkin, che oltre che della Roma è proprietario del Cannes, in concorrenza con il quale sono due businessmen locali, Andy Bell e George Downing (dietro i quali ci sarebbe il multimilionario americano Michael Dell), il fondo americano DFO Management e quel John Textor, magnate Usa, che già possiede un club di Premier, il Crystal Palace, oltre che Lione, Botafogo e il belga Molenbeek. Nelle prossime settimane il rebus dovrebbe essere risolto, intanto le intenzioni del gruppo Friedkin vengonod efinite molto serie.

