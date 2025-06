Sky Wifi title sponsor della Serie C per la stagione 2025-’26

agenzia

Presidente Lega Pro Marani: "Importante segnale di continuità"

ROMA, 17 GIU – Lega Pro e Sky hanno annunciato il rinnovo della partnership: Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-’26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Questo nuovo accordo dà continuità al rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone. “L’investimento di un’azienda leader nel settore della comunicazione è un importante segnale di continuità e di crescita – ha dichiarato Matteo Marani, presidente della Lega Pro -. Sky rappresenta una vetrina molto apprezzata dalle nostre società, dai nostri giocatori e dagli appassionati di calcio: i numeri confermano un aumento delle presenze negli stadi e davanti agli schermi”. “Sky Wifi, grazie alla sua rete capillare e ultraveloce, ci consente di raggiungere le comunità locali in tutta Italia, rafforzando il legame tra tecnologia e territorio. Per questo abbiamo scelto di legare Sky Wifi al campionato di Serie C che rappresenta, in modo autentico, il tessuto sportivo e sociale del Paese” ha commentato Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia.

