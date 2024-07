Slacklining: sospeso tra la Calabria e la Sicilia per entrare nella storia

Messina

Cominciato il conto alla rovescia in vista dell'impresa che tenterà Jaan Roose campione estone della Red Bull: attraversare lo Stretto di Messina su una fettuccia lunga oltre 3,5 km e di soli 1,9 centimetri di larghezza

Il conto alla rovescia svelato il giorno e l’orario del tentativo è cominciato. Domani potrebbe essere (a partire da domenica) del tentativo di record del mondo di traversata camminando su un filo dello slackliner Jaan Roose.

Il campione estone della Red Bull tenterà infatti un’impresa incredibile: attraversare lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia larga appena 1,9 centimetri, sospesa ad una vertiginosa altezza di oltre 260 metri sul livello del mare.

La scelta dipenderà dalle condizioni climatiche che naturalmente possono condiziona in maniera determinante un’impresa del genere.

«Sicuramente il vento incide sulla mia performance – ha spiegato oggi Jaan Roose – e avrà una sua incidenza anche il caldo. Il vento più che la lunghezza è quello che mi spaventa di più. Sicuramente si tratta della sfida più grande della mia carriera, ma sono super pronto per affrontarla e sono strafelice all’idea che possa andare in porto. Mi sono allenato duramente e ho curato molto l’alimentazione, mangiare bene e fondamentale per avere le energie giuste e soprattutto devo bere molto».

Le sfide passate di Jaan Roose hanno sempre lasciato senza parole, ma questa volta lo sclackliner estone ha veramente deciso di spingersi oltre ogni limite finora raggiunto, fisicamente ed emotivamente parlando. E così dopo minuziosi sopralluoghi sull’aria interessata e una luna e intensa preparazione in Estonia, l’atleta della Red Bull è pronto a compiere l’impresa che partirà da Santa Trada dove è posto il pilone calabrese alto 265 metri (misura superiore al più alto grattacielo italiano) e cercherà di arrivare sul pilone siciliano di Torre Faro a Messina ad un altezza di 230 metri.

Il tempo stimato per realizzare questa epica impresa sarà di circa 3-4 ore, durante le quali Jaan Roose affronterà un dislivello di circa 150 metri fra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale.