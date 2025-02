Slittino: cdm; Fischnaller è secondo in tappa PyeongChang

agenzia

Vittoria di Kindl, podio numero 36 in carriera per l'azzurro

ROMA, 15 FEB – Dominik Fischnaller è secondo a PyeongChang e sale per la 36esima volta in carriera sul podio di Coppa del Mondo: solo l’austriaco Wolfgang Kindl ha saputo precedere l’azzurro nella penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di slittino. Sul budello teatro dei Giochi Olimpici del 2018 in cui fu ai piedi del podio e di cui detiene il record della pista, Fischnaller si dimostra efficace sin dalla prima run, chiusa nella scia di Kindl. Nella seconda prova, Fischnaller ha confermato il piazzamento, respingendo il tentativo di rimonta del lettone Kristers Aparjods, terzo, e del tedesco Max Langenhan che resta così al quarto posto. Per l’azzurro si tratta del secondo podio stagionale dopo la terza piazza di Altenberg. Kindl non cede e si conferma leader con il tempo finale di 1’35″422 ed un margine di 92 millesimi di secondo su Fischnaller, con Aparjods a 0″111 e Langenhan a 0″160; quindicesima e sedicesima piazza dunque per Leon Felderer ed Alex Gufler, staccati rispettivamente di 1″688 e 1″735. “Amo questa pista – ha commentato Fischnaller a fine gara – e mi sono sempre trovato bene qui. Mi piace gareggiare lontano dall’Europa, c’è la possibilità per tutti di fare bene e spero di riuscire a lottare per il podio anche nell’ultima tappa cinese”.

