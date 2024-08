Slot, Chiesa? non credo che domenica giocherà

agenzia

Tecnico Liverpool, 'deve ambientarsi e lavorare duramente'

LIVERPOOL, 30 AGO – “Federico Chiesa si allenerà con noi oggi, e con ogni probabilità domenica non sarà in campo. Certo se dovessero verificarsi degli infortuni nei prossimi due giorni potremmo aver bisogno di lui, ma allo stato attuale delle cose non mi aspetto che ci sia, non posso garantirlo”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha risposto a chi gli ha chiesto se il nuovo arrivato, ovvero l’ex juventino, avesse già chances di giocare nel ‘classico’ di domenica contro il Manchester United. Secondo Slot, Chiesa potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. “Se ingaggiamo qualcuno che può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi e a migliorare la squadra – le sue parole -, siamo entusiasti di averlo fatto. Ma una delle cose migliori del lavorare qui, ho notato, è la cultura di questa squadra. Tutti lavorano a dir poco duramente per cercare di raggiungere i loro obiettivi e penso che sia davvero importante che il nostro nuovo acquisto acquisti lo stesso atteggiamento e la stessa cultura”. Ma Slot ha fiducia in Chiesa, perché crede che la sua capacità di poter ricoprire tutte e tre le posizioni dell’attacco del Liverpool lo renderà un’aggiunta preziosa. “Lavora dentro e fuori dal campo per cercare di ottenere il meglio da se stesso – ha spiegato – e combina questo con il senso del gol. Senza palla è molto aggressivo e questa è un’altra sua caratteristica. Con lui che gioca in così tanti ruoli, a destra, a sinistra e forse anche al centro, lo rende un acquisto interessante per noi. Dovremmo prenderci cura di lui all’inizio perché non si è allenato con la Juve nelle ultime due settimane, e non ha ancora giocato molti minuti di partita. Ma qui abbiamo un ottimo staff, quindi faremo lavorare Chiesa nel modo giusto e speriamo di poter vedere la sua qualità nel prossimo futuro”.

