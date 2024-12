Slot manda ancora in panchina Chiesa, ‘difficile farlo giocare’

agenzia

L'azzurro continua a restare ai margini del Liverpool

LONDRA, 13 DIC – Nel Liverpool, dominatore in Premier come in Champions League, l’unica nota stonata sembra essere Federico Chiesa che continua a restare ai margini del progetto tattico del nuovo manager dei Reds, Arne Slot. Sbarcato nel Merseyside la scorsa estate come nuovo innesto per l’attacco, il nazionale italiano fin qui – dopo 15 giornate – ha giocato solo 18 minuti in Premier League. “In questo momento, ora che sta bene, avrebbe bisogno di giocare – ha ammesso Slot -. Se non giochi da cinque o sei mesi, è però difficile per un manager dare spazio e tempo ad un giocatore che deve ritrovare la condizione. Non sai cosa aspettarti”. Parole che sembrano confinarlo in panchina, nella prossima gara di campionato contro il Fulham. “Forse la partita contro il Southampton (settimana prossima, in Coppa di Lega, ndr) è più indicata per dargli minuti. Deve ritrovare il ritmo partita, ma non è facile trovare le occasioni”, ha concluso il manager olandese. Non solo è primo in campionato, con quattro punti di vantaggio (e una partita da recuperare) sulla più immediata inseguitrice, ma il Liverpool si è anche già assicurato un posto negli ottavi di finale di Champions League, con due turni di anticipo, dopo aver vinto sei partite in altrettante uscite europee.

