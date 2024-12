Snowboard: Bormolini vince a Mylin, Messner è terzo

agenzia

Dominio italiano nel parallelo

ROMA, 01 DIC – Maurizio Bormolini trionfa nello slalom parallelo di Mylin, in Cina, e Gabriel Messner lo segue sul podio, terzo: l’Italia si conferma assoluta protagonista del parallelo e all’indomani del successo di Edwin Coratti nel gigante di ieri, mantiene possesso del gradino più alto del podio. Una cavalcata trionfale quella del trentenne di Livigno, al quinto successo in carriera nel massimo circuito, la quarta in slalom: dopo il secondo posto nel turno di qualificazione, il portacolori del CS Esercito ha superato nell’ordine il beniamino di casa Ye Bi, il canadese Arnaud Gaudet e lo sloveno Tim Mastnak, per poi imporsi al termine dell’acceso duello con l’austriaco Benjamin Karl, preceduto per soli cinque centesimi di secondo. “Sono strafelice di questa vittoria. Ho avuto un avvio di stagione difficile per un problema ad un ginocchio, ma abbiamo lavorato bene con tutto lo staff per tornare al top. Ho aperto il 2024 vincendo a Bad Gastein, ora mi sono tolto anche questa soddisfazione – sono state le parole del livignasco appena finita la gara – Sono state sfide accese, specie la finale con Karl e spero di poter vivere ancora momenti così nei prossimi mesi. Certo che è stata un’altra grande giornata per la nostra squadra. Sono molto felice anche per Messner che ha sofferto tanto in questi mesi”. Ed accanto a lui, sul podio,Gabriel Messner: “E’ il mio primo podio in carriera – le sue parole -, sono riuscito a salirci insieme al mio compagno di stanza ed è ancora più bello. Sono molto contento anche perché sono appena tornato a gareggiare dopo un anno e mezzo di stop per un problema alla schiena. C’è ancora tanto da lavorare, speriamo bene di continuare su questa strada”. Successo per l’austriaca Sabine Payer invece nello slalom femminile che ha avuto la meglio in finale della giapponese Tsubaki Miki, con l’elvetica Julie Zogg a sorprendere per il terzo posto la ceca Ester Ledecka. Proprio la campionessa boema aveva interrotto nei quarti di finale il cammino di Jasmin Coratti – settima – con Elisa Caffont (12esima) out invece negli ottavi contro Claudia Riegler.

