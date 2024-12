Snowboard: cross, Sommariva terzo sul podio a Cervinia

agenzia

Nonostante una caduta dell'azzurro subito dopo la partenza

ROMA, 14 DIC – Lorenzo Sommariva torna sul podio di Coppa del Mondo con il terzo posto nella prova d’apertura della stagione di SnowBoardCross, a Cervinia. Per il genovese si tratta dell’ottavo nel massimo circuito, il secondo a Cervinia, dopo la vittoria nel 2019. Sommariva torna tra i migliori un’anno e mezzo dopo il terzo posto di Veysonnaz del marzo 2003. Un terzo posto maturato al termine di una rocambolesca finale che ha visto lo stesso Sommariva cadere subito dopo lo start per poi recuperare e sfruttare la successiva caduta del canadese Grondin per inserirsi alle spalle dell’austriaco Jakob Dusek, vincitore sull’australiano Cameron Bolton. Secondo nel proprio ottavo di finale, Sommariva ha raggiunto la finale chiudendo in seconda piazza anche quarto e semifinale, quando il fotofinish l’ha promosso nella scia dello stesso Grondin. Si era invece interrotta nel primo turno la prova di Tommaso Leoni e Matteo Menconi, rispettivamente 18esimo e 28esimo. “Un podio molto particolare vista la caduta in partenza – ha commentato Sommariva – ma per una volta è andata bene e sono riuscito a portare a casa un podio, per me molto importante perchè qui sono di casa e su questa pista sono cresciuto. Dopo la caduta in finale ho pensato cose che non si possono dire: mi sarebbe piaciuto giocarmela al meglio con i miei avversari”.

