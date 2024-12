Snowboard: Morta svizzera Hediger, travolta da una valanga

agenzia

Si stava allenando ad Arosa. Fu in gara ai Giochi di Pechino

ROMA, 24 DIC – Tragedia nel mondo degli sport invernali. E’ morta la svizzera Sophie Hediger, 26enne specialista dello snowboard, travolta da una valanga mentre si stava allenando ad Arosa, nella Svizzera orientale. Il fatto è accaduto ieri, ma la federazione svizzera ha deciso di darne notizia soltanto oggi. Intanto la polizia ha aperto un’indagine per eventuali responsabilità dirette. Hediger, seconda classificata in una gara di Coppa del mondo d’inizio 2024, aveva anche preso parte con la sua nazionale all’Olimpiade Invernale di Pechino 2022. Dieci giorni fa si era piazzata al nono posto all’ultima gara a cui aveva preso parte. “Siamo sconvolti e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Sophie, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze – le parole del Ceo della federazione elvetica Walter Reusser, riportate in un comunicato -. La tragica morte di Sophie getta un’ombra oscura sulle vacanze di Natale. Siamo immensamente tristi. Ricorderemo Sophie con affetto”. D’accordo con la famiglia dell’atleta, non verranno diffuse ulteriori commenti o notizie sulla vicenda.

