Snowboard: via Mondiali junior, Livigno accoglie futuri campioni

agenzia

Festa delle Nazioni con 200 atleti e sguardo a Giochi in casa

ROMA, 26 MAR – Se il buongiorno si vede dal mattino, è lecito attendersi una settimana davvero speciale, nello snowpark del Mottolino, per una rassegna iridata Junior che promette scintille. 200 atleti, quasi equamente distribuiti tra freestyle e snowboard hanno invaso pacificamente Livigno, portando con sé tutte le ambizioni future tipiche dei campioni in erba e la voglia di sognare in grande. Una vera e propria festa delle Nazioni, con l’arrivo nel Piccolo Tibet di molte squadre diverse, sia per storicità che per numero di atleti, perfettamente in linea con la cultura inclusiva e coinvolgente che caratterizza da sempre il panorama del freestyle. Dalle federazioni tradizionalmente più importanti, come il Canada, gli Stati Uniti, la Francia e la Norvegia, alle spedizioni di Paesi sportivamente emergenti, giunti nella località con gruppi ridotti ma pieni di passione, come l’Islanda, l’Ucraina o la Thailandia. 26 le nazionalità rappresentate, con giovani atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che daranno vita ad un’edizione dei Mondiali Junior di freestyle e snowboard che sembra destinata a restare nell’immaginario collettivo, non soltanto per i livignaschi ma anche per i principali protagonisti in pista, alcuni dei quali, con ogni probabilità, torneranno sulle nevi del Piccolo Tibet tra meno di due anni, quando ad attenderli ci sarà l’appuntamento con la A maiuscola, quello a Cinque Cerchi, targato Milano Cortina 2026. E tra coloro che guardano con desiderio sia a questa tappa intermedia, che al grande obiettivo finale, c’è sicuramente Flora Tabanelli, astro nascente dello sport azzurro, già due volte d’oro alle Olimpiadi Giovanili di specialità e campionessa Mondiale Junior in carica: una forza della natura, che con la creatività delle evoluzioni, la consapevolezza tecnica e la semplicità del sorriso sta facendo cose importantissime anche tra i grandi, nella sua stagione d’esordio. Grande attesa per lei, parte del Livigno Team, che per l’occasione sfoggerà un casco nuovo, e che durante la Cerimonia d’Apertura, non ha nascosto l’emozione per la prospettiva di gareggiare in casa. Cerimonia d’Apertura che è stata un successo di partecipazione e divertimento, con la sfilata dei portabandiera, la parata dei Bersaglieri e i discorsi istituzionali che hanno dato ufficialmente il via alla kermesse.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA