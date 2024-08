Società Cosenza calcio, estrema rigidità Tribunale federale

agenzia

'Meri errori formali, c'é disappunto'

(v. ‘Calcio: violazioni amministrative, Cosenza…” delle 17.47) (ANSA) – COSENZA, 29 AGO – La società Cosenza calcio, in un comunicato pubblicato sul suo sito, esprime “disappunto per l’estrema rigidità della decisione assunta nel giudizio dal Tribunale federale nazionale, al cospetto di meri errori formali, oggetto di immediata risoluzione da parte della stessa società stessa”. “Attendiamo le motivazioni della decisione – aggiunge la società – per fare valere con fermezza la fondatezza delle nostre ragioni nei successivi gradi di giudizio”.

