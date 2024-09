Solheim Cup agli Usa, Europa battuta

agenzia

Punto decisivo della Vu. Stati Uniti trionfano dopo 7 anni

ROMA, 15 SET – Per la prima volta dal 2017 il team Usa torna a vincere la Solheim Cup superando, con il punteggio di 15,5 a 12,5, il team Europe. Al Robert Trent Jones Golf Club di Gainesville, in Virginia (Stati Uniti), la compagine guidata da Stacy Lewis ha condotto fin dall’inizio il confronto. A segnare il punto decisivo, quello della vittoria, è stata Lilia Vu. “E’ stata una grande vittoria, arrivata dopo una settimana incredibile. Siamo al settimo cielo”, la gioia della Lewis. Da 7 anni a questa parte, e quindi dall’ultimo trionfo americano, questo è il gap più ampio con cui una compagine ha superato l’altra. E adesso il bilancio è di 11 vittorie per gli Usa, contro le 7 dell’Europa. Un solo pareggio, nel 2023, quando il trofeo è rimasto nelle mani del team Europe in qualità di ‘defender’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA