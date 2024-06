Solo due italiani tra i Golden Boy europei del calcio

agenzia

I nomi svelati oggi da Tuttosport al teatro di Solomeo in Umbria

PERUGIA, 05 GIU – “Tra i nuovi 100 Golden Boy europei sicuramente ci saranno i nuovi Messi e Ronaldo”: a dirlo all’ANSA è il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, oggi al teatro di Solomeo (Perugia) per l’European Golden Boy. “Il Golden Boy – ha spiegato il direttore – è stato sempre una tappa che poi ha portato alla gloria, basta pensare agli ultimi premiati, e penso ad esempio a Bellingham, Haaland, Mbappè, giocatori che prima sono passati dal Golden boy e poi corrono verso il pallone d’oro”. Il direttore ha anticipato, senza fare nomi, che tra i 100 nomi che oggi verranno svelati ci sono soltanto due italiani “e non sono neanche tra le prime posizioni”, sottolinea Vaciago. “Abbiamo un problema nella crescita del talento del calcio. Forse – ha aggiunto il direttore – le squadre italiane non hanno un modello come quello, ad esempio, del Barcellona per crescere i talenti, per cui nella classifica dei migliori under 21 troviamo soltanto due italiani”.

