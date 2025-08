Son e l’addio al Tottenham ‘ho bisogno di cambiare’

agenzia

Il capitano lascia dopo 10 anni: 'La decisione più difficile'

ROMA, 02 AGO – “È stata la decisione più difficile della mia carriera. Ho ricordi incredibili qui”. Non nasconde la commozione Son Heung-min nell’annunciare l’addio al Tottenham dopo 10 anni: “Ho bisogno di un nuovo ambiente per mettermi alla prova. Ho bisogno di un cambiamento; dieci anni sono tanti. Sono arrivato a Londra da ragazzino, a 23 anni. Lascio questo club da uomo, un uomo davvero orgoglioso”, ha aggiunto l’attaccante sudcoreano che ha parlato con al suo fianco il nuovo tecnico degli Spurs, Thomas Frank. “Personalmente, mi sarebbe piaciuto lavorare con questo fantastico giocatore – le parole dell’allenatore -. È una vera leggenda degli Spurs a tutti i livelli, uno dei migliori ad aver mai giocato in Premier League”.

