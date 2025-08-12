«Sono tutto rotto ma vivo», il messaggio di Pietro Lo Monaco dall’ospedale

il personaggio

Il manager ex del Catania ha rassicurato tutti sui suoi social. Era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale

Un messaggio breve postato sulla sua pagina social per porre fine a un incubo. Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, è uscito dallo stato di prognosi riservata dopo un incidente stradale e sta meglio. Ed è stato lo stesso manager a scrivere una frase rassicurante: “Uscito dalla prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto”.

Lo Monaco, in viaggio verso Palermo, era stato vittima di un incidente autonomo sabato scorso ed è stato ricoverato a Villa Sofia dove si trova ancora oggi. I medici hanno riscontrato numerose fratture e lo tengono ancora oggi sotto osservazione, ma il peggio sembra essere passato. In queste ore stanno arrivando messaggi da tutt’Italia per sostenere moralmente il dirigente che per il momento resta nella stessa struttura per il periodo di cure e di recupero.