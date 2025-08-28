calcio
Sorteggi Champions: il Liverpool per l’Inter, il Real Madrid per la Juve, il Chelsea per il Napoli
In corso a Montecarlo
A Montercarlo i sorteggi del maxi girone di Champions.
L’Inter che era inserita nella prima fascia incontrerà in casa il Liverpool, l’Arsenal, lo Slavia Praga e il Karat Alma Ata, e in trasferta il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid, l’Ajax e l’Union Saint Gilloise.
L’Atalanta trova il Chelsea (C), il Paris Saint Germain (T), il Club Brugge (C), l’Entraicht Francoforte (T), lo Slavia Praga (C), il Marsiglia (T), l’Athletic Bilbao (C) e l’Unione Saint Gilloise (T).
La Juventus trova il Borussia Dortmund (C), il Real Madrid (T), Benfica (C), Villareal (T), Sporting Lisbona (C), Bodo Glimt (T), Pafos (C) e Monaco (T).
Il Napoli avrà il Chelsea in casa, il Manchester City in trasferta, l’Eintraicht Francoforte in casa, il Benfica in trasferta, lo Sporting Lisbona in casa, il Psv Eindhoven in trasferta, il Qarabag in casa, e il Copenaghen in trasferta.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA